افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، معرض امرأة سيناوية منتجة، والذي أقامه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في مركز إعلام العريش ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد سلامة مدير فرع الجهاز.



محافظ شمال سيناء يفتتح معرض امرأة سيناوية منتجة

وقال المحافظ إن المعرض بمشاركة 20 عارضة، إذ يهدف إلى دعم وتمكين المرأة السيناوية وتعزيز دورها في المجتمع.



وأضاف المحافظ أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية السيناوية، والمنتجات الغذائية المصنعة منزليا.



من جانبه، قال محمد سلامة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أن معرض "امرأة سيناوية منتجة" يعد فرصة فريدة للجمهور للتعرف على إبداعات ومهارات سيدات شمال سيناء.