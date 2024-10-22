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"البحوث الإسلامية" يوجه قوافل التوعية إلى الإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء

قيادات مجمع البحوث
قيادات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فيتو

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات الإسماعيلية، دمياط وشمال وجنوب سيناء، إضافة إلى السادات بمحافظة المنوفية والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها، وعنايته بالأنشطة الدعوية والتوعوية باعتبار أنها رسالة خالدة للأزهر الشريف ومؤسساته التعليمية والدعوية والعلمية.

القوافل التوعوية من مجمع البحوث الإسلامية للمحافظات

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي: إن إطلاق القوافل التوعوية إلى جميع محافظات الجمهورية يأتي بشكل دوري في إطار اهتمام الأزهر بالنزول إلى أرض الواقع والتواصل مع الناس والاستماع إليهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معاني الإسلام، والتركيز على التعامل الحسن بين الناس، وإحياء القيم المجتمعية والأخلاقية في نفوسهم بما يحقق السلم المجتمعي بين الجميع، مضيفًا أن الندوات والفعاليات التي يعقدها وعاظ وواعظات الأزهر من خلال هذه القوافل تركز على جميع أفراد الأسرة، بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة من خلال مناقشات فاعلة يستمع فيها أعضاء القافلة إلى ما يدور في أذهان هذه الفئات ومدى فهم لهذه القضايا والشكل الأمثل للتعامل معها.

فيما أضاف د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، أن القوافل تستهدف التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم، والاشتباك مع الواقع والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، من خلال بناء الإنسان والحفاظ على فكر وعقول الأجيال الحالية والقادمة؛ والتأكيد على تحمل كل فرد من أفراد المجتمع المسؤولية الدينية والمجتمعية الملقاة عليه، مما يجعلنا أكثر قدرةً على مواجهة التحديات بوعي وتركيز وإخلاص.

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