محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الدولة البريطاني
استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، خلال وصولهم الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الدولة البريطاني
ورحب المحافظ بوزير الدولة البريطاني، والوفد المرافق له علي أرض شمال سيناء، مستعرضا الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية.
بدوره ثمن وزير الدولة البريطاني، الدور الذي تقوم به مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار وعودة الاستقرار للمنطقة.
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