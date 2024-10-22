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رياضة

بحضور الخطيب، 20 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا للزمالك بنهائي السوبر المصري

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك والتي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

وأدى لاعبو النادي الأهلي فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة على حضور مران الفريق لتقديم الدعم للاعبين ‏وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق لقب السوبر.   

وحرص عدد من جمهور القلعة الحمراء على انتظار لاعبي الأهلي عقب انتهاء المران لتقديم الدعم لهم بجانب التقاط الصور التذكارية رفقة اللاعبين.  

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيراميكا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

 

نهائي السوبر المصري، تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

نهائي السوبر المحلي، تفاصيل مران الأهلي الأول استعدادا لمباراة الزمالك

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نهائي السوبر المحلي، تفاصيل مران الأهلي الأول استعدادا لمباراة الزمالك

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