تفاصيل استهداف حزب الله لـ شركة تاع للصناعات العسكرية في تل أبيب

كشف حزب الله، في بيانين منفصلين، عن استهداف عناصره يوم أمس الإثنين شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، واستهدفوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء قوة مشاة إسرائيلية بين بلدتي العديسة والطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه.

استهداف شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب

وقال حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء إنه " دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء (لبيك يا نصر الله)، قصفت المقاومة الإسلامية أمس يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وكان جيش الاحتلال، أكد أمس الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بنقل 16 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.