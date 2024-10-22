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خارج الحدود

بيننا الأيام والليالي، حزب الله يعلن مسئوليته عن استهداف منزل نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مسئوليتها الكاملة عن الهجوم الذي استهدف قبل أيام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا شمالي تل أبيب.

حزب الله يعلن مسئوليته عن استهداف مقر نتنياهو

وقال مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، خلال مؤتمر صحافي في ضاحية بيروت الجنوبية: "تعلن المقاومة الإسلامية عن مسئوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو"، وفق تعابيره.

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وأضاف عفيف وفق ما نقلت عنه "فرانس برس" أن "عيون مجاهدي المقاومة الإسلامية ترى وآذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا بالمرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان".

 وجاء تأكيد حزب الله بعد اتهامات إسرائيلية لإيران بأنها تقف وراء الهجوم وحث الدولة العبرية على الانتقام منها.

لكن بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة نفت قبل يومين أي علاقة لطهران بالهجوم على مقر إقامة نتنياهو.  

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إسرائيل بنيامين نتنياهو بيروت

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