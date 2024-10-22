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ثقافة وفنون

الخميس، عرض “مسرحة المكان” بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

مسرح متحف الفنون
مسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، فيتو

 أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مسرحية نتاج ورشة “مسرحة المكان” (تعليم أسس التمثيل المسرحي) على مسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وتقام المسرحية يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الـ8 مساء على مسرح متحف الفنون الجميلة بمحرم بك.

وتعد المسرحية من إخراج محمد عدلى يس، وتأليف ميسرة صلاح، وتصميم للاستعراضات محمد يحيي.

والجدير بالذكر أن ورشة "مسرحة المكان" (تعليم أسس التمثيل المسرحي) أقيمت بـمركز محمود سعيد للمتاحف إدارة النشاط الثقافي بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر  سبتمبر لعام 2024 وذلك تحت إشراف وتدريب المخرج المسرحي محمد عدلي يس.

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قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش متحف الفنون الجميلة مركز محمود سعيد للمتاحف

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