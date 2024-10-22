الخميس، عرض “مسرحة المكان” بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مسرحية نتاج ورشة “مسرحة المكان” (تعليم أسس التمثيل المسرحي) على مسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وتقام المسرحية يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الـ8 مساء على مسرح متحف الفنون الجميلة بمحرم بك.

وتعد المسرحية من إخراج محمد عدلى يس، وتأليف ميسرة صلاح، وتصميم للاستعراضات محمد يحيي.