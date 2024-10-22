الفنون التشكيلية يفتتح معرض "رؤي إنسانية" للراحل أحمد جاد

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض “رؤي إنسانية” 55 عامًا من الإبداع والعطاء، للفنان الراحل أحمد جاد، ويكون ذلك في تمام الساعة الساعة 7 من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2027 بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يستمر معرض يستمر معرض “رؤي إنسانية” حتى 2 نوفمبر 2024، على أن يكون مفتوحًا للجمهور يوميًّا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

الفنان الراحل أحمد جاد

كان لنشأة النحات الراحل أحمد جاد فى القرية أثره الكبير فى حبه للجمال والفن، فدرس فى كلية الفنون الجميلة وتفوق فيها حتى انضم لهيئة التدريس بها وشارك فى حركة التشكيل المصرى الحديث، وهو من مواليد محافظة الدقهلية عام 1946، تخرج من حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص نحت جامعة حلوان عام 1971، وماجستير فى النحت الجداري من جامعة حلوان 1978، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (أثر الفن الإسلامي على النحت المعاصر) جامعة حلوان 1986.

وأقام الفنان أحمد جاد العديد من المعارض المحلية والدولية منها الفردي والجماعي، مثل: معرض خاص متنقل بالقاهرة والسويس وأسوان وكفر الشيخ 1983، 1984، معرض خاص بالمكسيك والولايات المتحدة، معرض بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية 2002، معرض (اسكتش نحات وجرافيكي) بقاعة (نهضة مصر) بمركز محمود مختار الثقافى - متحف محمود مختار فبراير 2010، ولمعرض العام للفنون التشكيلية عام 1983ـ 1989ـ 1990ـ 1993 - 2014 - 2021 من ضمن المكرمين، والمعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة الـ 27 والـ 28.

وحصل أحمد جاد على العديد من الجوائز الدولية والمحلية أبرزها الجائزة الأولى والميدالية الذهبية فى فن النحت بترينالى الهند السابع 1991، والجائزة الأولى فى فن النحت صالون باريس 1996، وشهادة تقدير فى فعاليات سمبوزيوم النحت الأول الذى أقيم فى صنعاء - سبتمبر 2005.