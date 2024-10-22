الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالزقاريق في الشرقية

استمرار أعمال النظافة
استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالزقاريق

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل السبل والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها، ومتابعة كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة حيث تتابع أعمال النظافة العامة خلال الوردية الثانية.

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة

رفع السن بمنطقة التجارة الثانوية بنات 

كما تم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع سن بمنطقة مدرسة التجارة الثانوية بنات حتى كبرى عبد العزيز وكذلك تم رفع مخلفات قش الأرز بطريق الأحرار الي نهاية أرض فؤاد أباظة ومحول فؤاد أباظة ' علاء الدين '"موقف طنطا ".

النظافة بمحيط الزراعة ودوران الشوبك 

 وكذا متابعة اعمال النظافة العامة بمحيط شارع الزراعة  ودوران الشوبك  وميدان الزراعة -  وطريق شارع موقف المنصورة امتداد الطريق إلى ترعة القنايات. 

استمرار متابعة رئيس الوردية المسائية 

وكلف رئيس مركز الزقازيق المحاسب محمد مصطفى نائب رئيس المركز باستمرار متابعة رئيس أعمال  الوردية المسائية والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة نقاط التجمع ,

متابعة اعمال الحملة الميكانيكية 

وبالإضافة إلى متابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من خروج كافة المعدات اللازمة لتكثيف ورفع كفاءة الطرق العامة ومداخل المدينة ,وما زالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة بمحاور المدينة المختلف للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل مركز ومدينة الزقازيق

ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

توجيهات محافظ الشرقية 

وذلك بناءً على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

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