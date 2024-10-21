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رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة

رئيس الزقازيق يتابع
رئيس الزقازيق يتابع أعمال النظافة بالمدينة

قام المحاسب  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بتكليف من المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية.

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حملة نظافة مبكرة ببنى عامر

وقامت الوحدة المحليه ببنى عامر بتكثيف حملات النظافة اليوميه منذ الصباح الباكر ورفع نقاط التجمع طريق هريه الجديد والقديم ,  وامام المتحف ومزلقان السمة الحديد ومن امام مقبر كفر العرب ومدخل القرى

تكثيف جهود النظافة بالعصلوجى 

كما قامت الوحدة المحلية بالعصلوجى  اليوم بتكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة العامة وذلك برفع السفوحه من على طريق الزقازيق بلبيس والعكس ورفع نقاط تجميع القمامه من كافة النقاط من أسفل الكوبرى العلوى والمستودع و السكه الحديد ومن داخل القرية وخلف الصحة والمدارس والمصالح الحكومية وكذا رى الأشجار.

رفع تراكمات القمامة بالزنكلون 

وقامت بالوحدة المحلية بالزنكلون برفع تراكمات القمامة الموجوده بدائرة الوحده المحليه بالزنكلون ـ ابوحاكم ــ البترول ــ  حتى رجب ايوب وتم رفع السافوحة وقش الارز حفاظا على المظهر الحضاري والجمالى.

متابعة اعمال رفع القمامة ببهنباى 

 وقال محمد السيد ابراهيم رئيس الوحدة المحلية ببهنباى  انه تم متابعة الأعمال اليومية للنظافه بمداخل القرية وتوابعها وتكثيف الجهود المبذولة   لرفع القمامه والاتربه وذلك بطريق بنايوس - الزقازيق , بهنباى , حى القنطرة , حى الازهر , حى ابو جماعة , كوبري الصباغ , طريق المعاهده - ديرب نجم  وذلك برفع مخلفات القمامه من جانبى الشوارع الرئيسية للقرية وتسوية الشوارع حفاظا علي المظهر الحضاري للقرية.

رفع نقاط القمامة ببيشة قايد

وبالوحده المحلية ببيشة قايد تواصلت اعمال النظافة اليوميه ورفع نقاط تجميع القمامه ومداخل القري وامام مجمع المدارس والموقف وامام المساكن ومدخل القريه والطريق الاسفلت وامام كفر الحصر وكذلك بالوحدة المحلية بالشوبك تم اليوم ايضا إستئناف عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبو حماد ورفع السافوحة وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان ابو الأخضر ومثلث غزالة بجوار العمارات السكنية وقرية الطاهرة وعزبة محمد فريد والمخزنجى وعزبة المستشفى وتم بقرية الشوبك وميدان الزراعة رفع كافة تراكمات القمامة 

اصلا كسر ماسورة المياة بشنبارة الميمونة 

وتم اليوم بالوحدة المحلية بشنبارة الميمونة عمل حملة نظافة وتسوية الطريق العام بقري الوحدة وطريق شنبارة أبو نجاح ومتابعة اصلاح كسر ماسورة مياه والتدخل السريع لعمل اللازم مع العاملين بشركة المياه.

الوحدة المحلية بالنخاس

اما بالوحده المحليه بالنخاس تمت اعمال النظافه والتجميل والاستعانه بفنطاس مياه لري الاشجار بالجزيره الوسطي ورفع تجمعات القمامه حول المدارس وعلى صعيد اخر تم متابعه المخابز والتاكد من جوده ووزن الرغيف ووصول الدعم لمستحقيه 

رفع الاشغالات من على جانير الطريق 

وتواصلت أعمال النظافة اليومية بالوحدة المحلية ببردين على الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس تم رفع الأتربة والسفوحة والقمامة من جانبى الطريق العام كما تم رفع الإشغالات بجانبي الطريق لرفع أى معوقات تعوق الطريق أثناء حركة المرور والسير للمواطنين وحركة مرور السيارات حفاظًا على أرواح المواطنين والمنظر الجمالي والحضاري بالطريق العام.

رفع تراكمات مياة الصرق ببردين 

كما تم رفع الاتربة والسفوحة من على جانبى الطريق أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي حتى آخر حدود وحدة بردين كما تم المرور على مركز طب الاسرة ببردين  ومتابعة سير الاعمال تلاحظ وجود حشائش خلف المبني قد تحوي حشرات ضارة لذا قام رجال تحسين البيئة بإزالتها وفى سياق متواصل تم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفه مستمرة يوميا حفاظًا على حوائط المبنى من تراكمات مياه الصرف. 

الوحدة المحلية بقرية الزهراء

وبالوحدة المحلية بالزهراء تم تكثيف الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة لإبراز الصورة الجمالية والحضارية لمداخل القري تم اليوم  بطريق قرية انشاص البصل برفع تراكمات الأتربة والمخلفات والقمامة من على جانبي الطريق  وإزالة أي اشغالات على الطريق باللودر الخاص بالوحدة وتسوية الطريق لسهولة حركه المواطنين والمواصلات ومازالت المتابعه والأعمال مستمرة على مدار الساعة.

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رفع تراكمات القمامة بمجمع المدارس وخلف الزيت والصابون

وقامت الوحده المحليه بشيبة النكارية  برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشيه وميدان لفظ الجلالة وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحده المحليه بشيبة النكارية ومازالت الاعمال مستمرةبنطاق الوحدة.

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المحاسب شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينةالزقازيق محافظة الشرقية رؤساء الوحدات المحلية تحسين الخدمات المقدمة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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