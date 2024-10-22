الإحصاء يرصد حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع بريكس (إنفوجراف)

انطلقت بمدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة تجمع البريكس التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

ما هو تجمع دول البريكس

ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس

اكد تقرير صادر أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع دول البريكس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ليسجل 30.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15%

قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس 5.7 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 %.

السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول البريكس استيرادًا من مصر

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول البريكس استيرادًا من مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل 488 مليون دولار، ثـم روسيا 438 مليون دولار، ثم الهند 343 مليون دولار ثم الصين 290 مليون دولار.

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