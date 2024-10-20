الإحصاء: 12401 جنيه متوسط الأجر في القطاع العام

كشفت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام 12401جنيهـًا مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.

وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5٪ من إجمالي قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

قـوة العـمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

31.423 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2024

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 31.423 مليون فرد مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.1٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.



ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (72) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (46) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (26) ألف فرد.

المشتــــــغلون:

29.365 مليون مشتغل خلال الربع الثانى لعام 2024



بلغ عـدد المشتغلين 29.365 مليون فرد بينما كان 29.293 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 0.2٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.479 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.886 مليون مشتغل.