الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 12183 جنيها متوسط الأجر للذكور في القطاع العام مقابل 4808 بالخاص

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت  النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2023، بلغ 5128 جنيهًا.

ومتوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام  12183 جنيهًا  مقابل 4808 جنيهًا للذكور في القطاع الخاص عام 2023.

 

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2024

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5٪ من إجمالي قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

قـوة العمـل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين):

31.423 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2024
وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 31.423 مليون فرد مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.1٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل  25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (72) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (46) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (26) ألف فرد. 

 المشتــــــغلون:
29.365 مليون مشتغل خلال الربع الثانى لعام 2024
بلغ عـدد المشتغلين  29.365 مليون فرد بينما كان 29.293 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 0.2٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.479 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.886 مليون مشتغل.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإحصاء الاجور معدل البطالة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء متوسط أجر الذكور أجر الذكور فى القطاع العام

مواد متعلقة

الإحصاء: 16.8 % زيادة متوسط أجور العاملين خلال 2023

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية