الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أبرز 5 سلع استوردتها مصر من "بريكس" خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024

البريكس
البريكس

انطلقت بمدينة قازان الروسية اليوم الثلاثاء فعاليات  قمة تجمع البريكس التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

 

 

 

 ما هو  تجمع دول البريكس

 ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

 وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).

 

 وترصد فـيتـو طبقا لاحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أهم المجموعات السلعية المستوردة من تجمع دول البريكس خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024

 

أهم المجموعات السلعية المستوردة من تجمع دول البريكس خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024:


• آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 4.2  مليار دولار.
•  وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة  3.4 مليار دولار.
• حبوب  بقيمة 2.6 مليار دولار  .
• حديد وصلب ومصنوعاته  بقيمة 2.2  مليار دولار.
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8  مليار دولار.

 

 

استعراض  رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول.

 

لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

 

 

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