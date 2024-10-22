الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

رئيس مدينة أبو حماد بالشرقية يعلن تكثيف حملات إزالة الإشغالات المسائية

أبوحماد محافظة الشرقية-
أبوحماد محافظة الشرقية- فيتو

أكد المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، أن حملات إزالة الإشغالات سيتم تكثيفها فى المرحلة المقبلة بالفترة الصباحية والمسائية، وذلك بقصد منع حدوث أية مشكلات أو معوقات، تؤدي إلى أية اختناقات مرورية أو عرقلة الطريق، نتيجة التزاحم والزخم الذي يشهده الشارع بتلك الأيام.

رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية

غير مسموح للمحلات والباعة الجائلين استخدام الشارع العام 

ولفت إلى عدم السماح بأية صورة من الصور لاصحاب المحلات والأنشطة التجارية والباعة الجائلين بـالتعدي علي حرم الطريق العام، والتنبيه المستمر على التزام كل منهم بحدود محله التجاري لخلق سيولة مرورية بكافة شوارع المدينة، 

الاشغالات بابوحماد شرقية -فيتو
الاشغالات بأبوحماد شرقية -فيتو

 

كما شدد رئيس مركز ومدينة أبو حماد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق العام لفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، ومن يخالف ذلك سيخضع لإنفاذ قوة القانون وذلك لعودة الانضباط إلى الشارع.

رئيس مركز أبوحماد بالشرقية يتابع انتظام العملية التعليمية

عودة هيبة الدولة 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وأيضا وزيرة التنمية المحلية بضرورة فتح الطرق أمام المارة والسيارات واتخاذ إجراءات قانونية رادعة مع المخالف لحفظ هيبة القانون والدولة.

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