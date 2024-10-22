الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى فاقوس التخصصي تجري عملية تكميم معدة لسيدة تعاني سمنة مفرطة وبروستاتا لمسن سبعيني

مستشفى فاقوس التخصصى
مستشفى فاقوس التخصصى يجرى عمليات تكميم وبروستاتا ناجحة

 قال الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى الطوارئ التخصصي التابع للمراكز الطبية المتخصصة بالوزارة بمحافظة الشرقية: إن الفريق الجراحي بقيادة الدكتور أحمد عبد الحميد عبد العزيز استشاري الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى قام بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار. 

فريق مستشفى فاقوس بالشرقية ينجح في استئصال ورم سرطاني بالثدي لشابة وإصلاح فتق إربي لمسن

وذلك لسيدة 45 سنة وتعاني من سمنة مفرطة، والمريضة حاليا حالتها مستقر وبحالة جيدة وعاونه فى ذلك الدكتور أحمد محمد عبد الحميد سالم إستشاري الجراحه والمناظير ومعهم الدكتور محمد أبو ريا مقيم الجراحة والدكتور السيد الطويل مقيم الجراحة. 

استئصال بروستاتا لرجل مسن 

كما قام الدكتور رأفت عبد السلام استشاري  جراحة المسالك البولية اليوم أيضا بالمستشفى بإجراء عملية استئصال بروستاتا لمريض 74 سنة ويعاني من تضخم بالبروستاتا وأجريت له ناجحة والذى خرج من العمليات بحالة جيدة أيضا وقدم محمد الحسيني الوكيل مدير المستشفى التهنئة بنجاح العمليات للمرضى والأطباء. 

محافظ الشرقية يفتتح محطة رفع صرف صحي بمركز فاقوس

 تعليمات وزير الصحة ورئيس الامانة العامة 

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بضرورة تقليل قوائم الانتظار للعمليات، وخاصة الكبرى منها وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى فاقوس التخصصى الامانة العامة للمراكز المتخصصة محافظة الشرقية الدكتور احمد عبدالحميد عبدالعزيز الطوارئ التخصصى الدكتورة مها ابراهيم

مواد متعلقة

فريق مستشفى فاقوس بالشرقية ينجح في استئصال ورم سرطاني بالثدي لشابة وإصلاح فتق إربي لمسن

محافظ الشرقية يفتتح محطة رفع صرف صحي بمركز فاقوس

محافظ الشرقية يفتتح وحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى فاقوس

نجاح عمليتي أورام وولادة معقدة بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

الأكثر قراءة

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أحمد شوبير: قرعة لحسم منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم بمصر لـ 21.2% في 2024 - 2025

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

وفاة مفاجئة لمعلمة التربية الرياضية بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر

منوعات

المزيد

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 22-10-2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

المزيد
الجريدة الرسمية