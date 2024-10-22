مستشفى فاقوس التخصصي تجري عملية تكميم معدة لسيدة تعاني سمنة مفرطة وبروستاتا لمسن سبعيني

قال الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى الطوارئ التخصصي التابع للمراكز الطبية المتخصصة بالوزارة بمحافظة الشرقية: إن الفريق الجراحي بقيادة الدكتور أحمد عبد الحميد عبد العزيز استشاري الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى قام بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار.

وذلك لسيدة 45 سنة وتعاني من سمنة مفرطة، والمريضة حاليا حالتها مستقر وبحالة جيدة وعاونه فى ذلك الدكتور أحمد محمد عبد الحميد سالم إستشاري الجراحه والمناظير ومعهم الدكتور محمد أبو ريا مقيم الجراحة والدكتور السيد الطويل مقيم الجراحة.

استئصال بروستاتا لرجل مسن

كما قام الدكتور رأفت عبد السلام استشاري جراحة المسالك البولية اليوم أيضا بالمستشفى بإجراء عملية استئصال بروستاتا لمريض 74 سنة ويعاني من تضخم بالبروستاتا وأجريت له ناجحة والذى خرج من العمليات بحالة جيدة أيضا وقدم محمد الحسيني الوكيل مدير المستشفى التهنئة بنجاح العمليات للمرضى والأطباء.

تعليمات وزير الصحة ورئيس الامانة العامة

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بضرورة تقليل قوائم الانتظار للعمليات، وخاصة الكبرى منها وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.