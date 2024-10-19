السبت 19 أكتوبر 2024
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فريق مستشفى فاقوس بالشرقية ينجح في استئصال ورم سرطاني بالثدي لشابة وإصلاح فتق إربي لمسن

نشاط مكثف للعمليات
نشاط مكثف للعمليات الجراحيةبمستشفى طوارئ فاقوس شرقية

قال الدكتور محمد الحسيبي الوكيل مدير مستشفى طوارئ فاقوس التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة  بمحافظة الشرقية  إنه قام اليوم الفريق الجراحي بقيادة الدكتور أحمد محمد عبد الحميد استشاري الجراحة العامة بإجراء عمليتي إصلاح فتق سري لسيدة عمرها 40 سنة

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كما قام بعملية إصلاح فتق إربي لمريض  يبلغ عمره 56 وعاونه فى ذلك الدكتور إسلام محمد  الطبيب المقيم جراحة عامة والدكتور  إسماعيل العطار استشاري أول التخدير

كما قام الدكتور إيهاب شوقي أستاذ جراحة الأورام وعميد معهد أورام الاسماعيلية بإجراء جراحة لاستئصال ورم من الظهر لمريض يبلغ من العمر  65 عاما  حيث عاونه فى ذلك الدكتور محمد مصطفي أخصائي الجراحة العامة

وأيضا  قام فريق جراحة الأورام بقيادة الدكتورعبد الغني محمد أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بإجراء عملية استئصال جذري للثدي مع تشريح الغدد الليمفاوية تحت الإبط  لسيدة تعاني من ورم سرطاني بالثدي. 

كما  قام باستئصال للغدة الدرقية لسيدة أخري ٣٨عاما تعاني من ورم بالغدة الدرقية، حيث عاونه فى  ذلك نفس الفريق الذى سبق ذكره 

 

إجراء ولادة قيصرية للمرة الثالثة للمريضة 

كما قام  أسامة النجار رئيس قسم النساء والولادة بإجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة للمرة الثالثة ووجد التصاقات شديدة داخل البطن ، وتم التعامل معها بنجاح ووجد أيضا المشيمة أسفل الرحم

جنين أنثى كاملة النمو وحالتها جيدة 

 وتم استخراج جنين انثي كاملة النمو والأم والمولودة بحالة جيدة ، حيث كان الفريق المعاون الدكتورة  نورا مصطفي أخصائي النساء والولادة والدكتورأحمد سعيد فرج اخصائي التخدير

ووجه  الدكتور محمد الحسيني الوكيل  مدير المستشفى الشكر للفرق الطبي  التى قامت باجراء الجراجات والتمريض وذلك كل فى تخصصه  

وقال  الدكتور محمد حسن زيدان المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة ان الدولة تضع للعلاج على نفقة الدولة ميزانية مفتوحة لمعالجة كافة المرضى وإجراء الجراحات الكبرى والصغرى والمتوسطة، وقرارات لمتابعة علاج المرضى حتى الشفاء الكامل 

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استيفاء الإجراءات الصحيحة للمريض 

ولفت زيدان إلى أن العلاج فى مصر يسير فى جهتين الأولى هى قرارات نفقة الدولة والتى تغطى قطاعا كبيرا من المواطنين وغير المؤمن عليهم بالتأمين الصحى والاتجاه الآخر هو التأمين الصحى  المنتشرة بالحمهورية، ويعمل تحت رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحة، حيث يصدر قرار نفقة الدولة فور ورود خطاب المستشفى المعالج واستيفاء كافة الإجراءات الصحيحة 

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الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى الطوارئ التحصصى المراكز الطبية المتخصصة محافظة الشرقية الفريق الجراجى عمليتى فتق سرى استشارى الجراحة العامة استاد جراحة الاورام الدكتور عبدالغنى محمد المعهد القومي للأورام

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