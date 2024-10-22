ضبط المتهم بقتل صديقه إثر خلافات مالية بكفر الشيخ

ألقى رجال البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، القبض على المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته فى الترعة إثر خلافات مالية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة ملقاة بإحدى الترع الكائنة على طريق قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين وجود جثة لشاب يشتبه عمره في العقد الثاني من العمر، ويرتدي تي شيرت أزرق، وبنطلون به بعض الإصابات في الرأس ويشتبه في وفاته جنائيًا.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لـ محمود عبد المنعم إبراهيم، 20 عامًا، عامل بناء، ويقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة "إبراهيم.ا"، 19 عامًا، عاطل، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما جعلت المتهم يتعدى على المجني عليه بقطعة حديدية على رأسه مكان العثور على جثته ما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.