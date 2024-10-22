الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالتجمع الأول

تصادم سيارتين بالتجمع
تصادم سيارتين بالتجمع الأول، فيتو

 أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة التجمع الأول، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين للمستشفى.

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وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى محور السادات، بمنطقة التجمع الأول.

 

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالتجمع الأول 

 وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين؛ مما تسبب فى زحام مروري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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حادث مروري مديرية أمن القاهرة حادث التجمع الأول

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