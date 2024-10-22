أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة التجمع الأول، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى محور السادات، بمنطقة التجمع الأول.

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالتجمع الأول

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين؛ مما تسبب فى زحام مروري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.