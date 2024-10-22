الزملوط يتفقّد "ميدان المطار" و"الصوب الزراعية" ويوجه بزيادة طرح منتجاتها بالأسواق

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

ووجّه الزملوط بزيادة الكميات المطروحة بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بأسعار مخفضة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

كما تفقّد محافظ الوادي الجديد، ميدان المطار مُوجهًا بإعادة تخطيط الميدان، ورعاية الأشجار المنزرعة والنخيل حرصًا على المظهر الحضاري اللائق.

نادي "الرماية والصيد" و"الهجن والفروسية" شمال الخارجة

وفي إطار الاهتمام بالرياضات التراثية والملائمة لطبيعة المحافظة، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات الجارية بنادي "الصيد والرماية" ونادي "الهجن والفروسية الدولي" شمال مدينة الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ وجّه المحافظ باستكمال أعمال منصة المشاهدة الرئيسية، وزراعة نخيل لتثبيت الرمال غرب نادي الرماية، مُوجهًا الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية بشأن المواصفات الفنية لبواكي الرماة، واستلام النادي عقب انتهاء كافّة الأعمال مع تدبير العمالة اللازمة من عمال وموظفين. كما تفقّد القرية التراثية مُوجهًا بالقيام بأعمال نظافة عامة وإضفاء اللمسات الجمالية النهائية للموقع، وزراعة فسائل نخيل وأشجار مثمرة بمحيط القرية.