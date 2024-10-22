الزملوط يتفقّد التشطيبات النهائية لناديي "الرماية والصيد" و"الهجن والفروسية" بالخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات الجارية بنادي "الصيد والرماية" ونادي "الهجن والفروسية الدولي" شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار الاهتمام بالرياضات التراثية والملائمة لطبيعة المحافظة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

وجّه محافظ الوادى الجديد، باستكمال أعمال منصة المشاهدة الرئيسية، وزراعة نخيل لتثبيت الرمال غرب نادي الرماية، مُوجهًا الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية بشأن المواصفات الفنية لـ “بواكي الرماة”، واستلام النادي عقب انتهاء كافّة الأعمال مع تدبير العمالة اللازمة من عمال وموظفين.

كما تفقّد الزملوط، القرية التراثية مُوجهًا بالقيام بأعمال نظافة عامة وإضفاء اللمسات الجمالية النهائية للموقع، وزراعة فسائل نخيل وأشجار مثمرة بمحيط القرية.

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