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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

الزملوط وطالبات المدرسة
الزملوط وطالبات المدرسة

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، جولةٍ مفاجئة لمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة انتظام وانضباط سير منظومة التعليم والإطمئنان على حُسْن سير العملية التعليمية.

والتقى المحافظ طالبات الصف الثالث الثانوي بشكلٍ خاص وأجرى معهم حوارًا أبويًّا ناقش خلاله المشكلات والتحديات التي تواجه الطالبات في هذه المرحلة لبحثها وحلها، كما تابع سير العمل داخل المدرسة واطمأن من خلال الطالبات على كفاءة وجودة الخدمة التعليمية المقدمة.

 

جولة مفاجئة لمدرسة الخارجة الثانوية بنين
وأجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أمس الإثنين، زيارة مفاجئة لمدرسة الخارجة الثانوية بنين، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة حيث تفقد سير العملية التعليمية والتقى الطلاب، مُوجهًا مديرية التضامن بتوفير أماكن بمقرات بيوت الطلبة للتيسير على طلاب المرحلة الثانوية المغتربين، كما شدّد على متابعة الحضور والغياب، والالتزام بالزي المدرسي وحُسن المظهر للطلاب.

كما تفقّد الزملوط "حضانة العبور" التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وتابع الأنشطة التعليمية والترفيهية المُقدّمة للأطفال، مُوجهًا باستغلال المناطق الفضاء المحيطة بالحضانة في أعمال التوسعة، والقيام بأعمال النظافة بمحيط الحضانة حفاظًا على المظهر الحضاري اللائق.

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