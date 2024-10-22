هارب من حكم بالإعدام، ضبط عنصر إجرامي شديدة الخطورة فى قنا

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة فى قنا بحوزته ترسانة أسلحة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا - سبق اتهامه فى 4 قضايا أبرزها "سلاح، إطلاق أعيرة نارية"، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا أبرزها "قتل – شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، وبالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") بالظهير الصحراوى لإحدى قرى مركز شرطة دشنا.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (رشاش جرينوف -2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الشابو)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.