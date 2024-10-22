الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

هارب من حكم بالإعدام، ضبط عنصر إجرامي شديدة الخطورة فى قنا

المتهم
المتهم

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط  أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة فى قنا بحوزته ترسانة أسلحة.

 

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا - سبق اتهامه فى 4 قضايا أبرزها "سلاح، إطلاق أعيرة نارية"، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا أبرزها "قتل – شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، وبالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") بالظهير الصحراوى لإحدى قرى مركز شرطة دشنا. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (رشاش جرينوف -2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الشابو)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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