الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يستهين بهجوم إسرائيل المنتظر: سيكون محدودا

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن تقوم دولة الاحتلال بتحرك كبير ضد طهران.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "إسرائيل قد تنفذ هجوما محدودا وصغيرا".

 

الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل 

الأسبوع الماضي، قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن دولة الاحتلال أخطأت عند استهدافها قادة في المقاومة ظنا منها أن طهران لن ترد.

وأضاف: "نؤكد لإسرائيل أن الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير (الوعد الصادق 2) كانت مجرد تحذير.. سنضربكم بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافا لنا".

 

إيران تعرف نقاط ضعف إسرائيل

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "إذا هاجمتم أي نقطة في إيران فسنضرب نفس النقطة لديكم ضربة شديدة.. نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك ذلك جيدا".

واختتم: "أعداؤنا يتكبدون الخسائر بسبب حساباتهم الخاطئة".

 

الهجوم الإسرائيلي علي إيران

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي المتوقع على طهران.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن خطط الرد على إيران قدمت لصناع القرار ومحاولة اغتيال نتنياهو ستؤخذ بالاعتبار قبل الهجوم، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وجالانت خطط الرد على إيران وقليلون يعرفون الخطة.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ، موضحة أن إسرائيل تملك خيارات عدة منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية.
 

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إعلام إسرائيلي: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم

 

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