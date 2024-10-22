تطور خطير، إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

فى تطور خير وغير متوقع كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان في إيران، أرسلان مالكي، عن بدء عمليات بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى - التى اعتبارتها إيرانية رغم تبعيتها لدولة الإمارات - في الخليج ضمن مشروع النهضة الوطنية للإسكان.

بناء مساكن لجميع سكان جزيرة أبو موسى

وقال مالكي في تصريح أدلى به في محافظة خراسان جنوبي إيران: "إن هناك قانونًا سُن في البلاد لبناء مساكن لجميع سكان جزيرة أبو موسى وجميع المواطنين الإيرانيين الذين يرغبون في السكن فيها، وقد صدر مرسوم حكومي ببدء بناء 110 وحدات سكنية في هذه الجزيرة والعمليات التنفيذية ستبدأ قريبًا".

وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن مالكي زعم أن كل مساحة جزيرة أبو موسى مسجلة باسم الحكومة الإيرانية، وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الأراضي الوطنية التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان أيضا.

وأشار مالكي إلى أن الأولوية الآن هي بناء المساكن للأهالي القاطنين في هذه الجزيرة وفي المرحلة التالية يصبح بإمكان كل مواطن إيراني يرغب في السكن في هذه الجزيرة أن يمتلك منزلا هناك.

القضايا محل نقاش

من جهته علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على بيان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن الجزر الثلاث، قائلًا: "أصدقاؤنا في المنطقة يطرحون القضايا التي كانت محل نقاش بيننا وإحدى الدول على الساحة العامة، ويطرحون على دول ليس لها علاقة بهذه القضايا".

وأضاف بقائي: "نحن على اتصال مع الأصدقاء والدول التي تتعامل مع هذه القضية قبل وبعد كل اجتماع على مدار العام"، مبينًا: "لقد سمعتم موقف إيران كثيرًا، وقد كررت موقفها مرارًا، إيران لن تترد في سلامة أراضيها وحفظ سيادتها على الجزر الثلاث ولن تتغاضى عن سيادتها".

احتلال إيران للجزر الثلاث

وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددًا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

