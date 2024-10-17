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سياسة

تشكل تهديدا وجوديا لمصر، أستاذ علوم سياسية تكشف تداعيات تفعيل اتفاقية عنتيبي

سالى توفيق،فيتو
سالى توفيق،فيتو

قالت الدكتورة سالي توفيق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا: دخلت الاتفاقية الإطارية "عنتيبى " للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ، الأحد الماضى، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".

مزاعم اتفاقية عنتيبى 

وأكدت في تصريح لـ “فيتو” أن المفوضية زعمت  في بيان لها إنّ الاتفاق يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة، ويهدف المشروع إلى تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، ويمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك.
 

الدول العشر المنضوية في المفوضية

وواصلت قائلة: صدّقت 5 من الدول العشر المنضوية في المفوضية حتى الآن على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في عام 2010 في عنتيبي في أوغندا، وهذه الدول هي: إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان حيث إن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه ما زالت تحتج، مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا “وجوديا”، وإنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل".

القمة تأجلت بسبب خلافات بين دول مفوضية حوض النيل

وتابعت: أعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري، بأنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجلت إلى مطلع العام المقبل، دون أن يوضح الأسباب إلا أن تقارير إعلامية قالت إن القمة تأجلت بسبب خلافات بين دول تجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.
 

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اتفاقية عنتيبي مياه النيل حصة مصر دول حوض النيل السودان

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