الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر ليس لديها مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

قال  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي: إن مصر لا تتآمر ضد أحد ولا تستهدف أحدا وهدفنا دعم أشقائنا في القارة الأفريقية.

مصر لها دور كبير في استقلال الصومال 

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات تليفزيونية له: أن "مصر كان لها دور كبير في حصول الصومال على استقلاله ومصر دولة كبيرة ذات رؤية ثاقبة ولا يمكن تحت أي ظرف أن تقبل تقليص حصتها السنوية في مياه النيل".

مصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل 

وتابع: "أي مساس بحصة مصر السنوية من مياه النيل غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، ومصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية ولن نقبل بأي ضرر لدينا".

واستطرد: "مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا، ومصر ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية بعكس السردية الكاذبة التي تتبناها إحدى الدول".

txt

وزير الخارجية: مصر قادت عملية السلام في المنطقة وتعي كل ما يتم التخطيط له

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير الخارجية مصر القارة الإفريقية الصومال مياه النيل اثيوبيا

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر قادت عملية السلام في المنطقة وتعي كل ما يتم التخطيط له

سد النهضة ينسف عنتيبي، باحث بحوض النيل يكشف قوة موقف مصر أمام إثيوبيا في الاتفاقية

رسائل قوية من السيسي لوقف حروب غزة ولبنان والسودان ودعم الصومال

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 18- 10- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدلة حدوث عذاب القبر والأسباب المنجية منه

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

المزيد
الجريدة الرسمية