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رياضة

موقف رونالدو، تسريب تشكيل النصر السعودي أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي
النصر السعودي

 كشفت تقارير سعودية، أنه تم تسريب التشكيل الرسمي لنادي النصر الذي سيخوض به مباراته أمام  فريق استقلال طهران اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام على ملعب استاد آل راشد في الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في  دوري أبطال آسيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لتسريب تشكيل النصر السعودي، والذي شهد تواجد كريستيانو رونالدو أساسيا.

تشكيل النصر لأمام استقلالية إيران 

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو.


في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، إندرسون تاليسكا.


وكان النصر قد تمكن من الفوز على الريان في الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف، متواجدًا بالمركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل بمواجهة أخرى.
ويتواجد استقلال طهران في المركز الخامس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة وخسر أخرى.


موعد مباراة النصر واستقلال طهران 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.


وتذاع مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء عبر:
-قناة بي إن سبورت "beIN Sports 2 HD".
- قناة الكأس 10 HD.
- قناة SSC HD 1.
- أبو ظبي الرياضية آسيا 2.


وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق أحمد البلوشي، وسمير المعيرفي عبر قناة الكأس HD10، والثنائي فارس عوض وحاتم بطيشة عبر قناة SSC HD1، وبلال علام من خلال قناة أبوظبي آسيا 2.

 

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