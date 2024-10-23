كأنك يا أبو زيد ما غزيت، الثروة الداجنة تحرج الحكومة بعد استيراد مليون طبق بيض

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على استيراد مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، وأنه سيتم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعيًّا بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد.

فهل يساهم ذلك في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة في الأسواق؟

استيراد السلع حق من حقوق الحكومة لمواجهة الأزمات

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن اللجوء لاستيراد السلع حق من حقوق الحكومة لمواجهة الأزمات التي تؤثر في السوق.

الدكتور عبد العزيز السيد، فيتو

لماذا لجأت الحكومة لاستيراد البيض رغم وجود منتج محلي كاف؟

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أن للحكومة في ظل الظروف الحالية لها الأحقية المطلقة في توفير البروتين للمواطنين، بأسعار تتناسب مع مدخلاتهم، لكن هناك تساؤلًا يطرح نفسه وهو لماذا لجأت الحكومة لاستيراد البيض رغم وجود منتج محلي كاف؟

يجب على وزارة التموين توضيح أسباب استيراد البيض

واستطرد قائلًا: «هل السبب يرجع إلى التلاعب في الأسعار، أم عدم انصياع المنتجين لقرارات وضوابط الحكومة للحفاظ على استقرار السوق، وهذا أمر يجب أن توضحه وزارة التموين بكل شفافية للمواطنين».

ما هو العائد على المواطن من استيراد البيض بنفس سعر المبادرة؟

واستنكر «السيد» استيراد الحكومة للبيض بنفس السعر المعلن من المنتجين المحلين ليس له قيمة أو مردود على المواطنين، والذي يطرح أيضًا سؤالًا هامًا؛ وهو ما دامت الحكومة استوردت البيض بنفس السعر المعلن في مبادرة اتحاد منتجي الدواجن الخاصة بطرح بيض المائدة في المجمعات بسعر 150 جنيهًا، ما هو العائد على المواطن من استيراد الحكومة للبيض بنفس سعر المبادرة، فهل المنتجين لم يتلزموا بتوريد البيض للمجمعات الاستهلاكية ضمن تنفيذ المبادرة؟

لا يوجد جدوى من استيراد البيض بنفس سعر المبادرة

وأوضح أن من المفترض أن تفتح الحكومة الاستيراد ليكون السعر أقل من أسعاره المحلية للحفاظ على السوق، لكن طالما أن سعر كرتونة البيض ستكون بنفس الأسعار؛ فإنه لا يوجد جدوى من استيرادها لأنها لن تعطي ميزة تنافسية مع المنتج المحلي او حتى تساهم في خفض الأسعار، بل ستعمل على تثبيت سعر البيض عند هذا المستوى السعري، دون مراعاة التكلفة الفعلية له.

نحن مع تعضيد الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها

وتابع: نحن مع تعضيد الصناعة الوطنية وتنميتها وحل مشكلاتها، ولا نشجع الاستيراد إلا في حالة وجود مشكلات إنتاجية، أو كإجراء لمواجهة الممارسات الاحتكارية، لكن الأهم هو أن يكون المنتج المستورد بسعر يحقق التوازن في السوق، وأن يكون أقل سعرًا من نظيره المحلي، وإلا سيكون قرارًا ليس له قيمة أو مردود على المواطنين.