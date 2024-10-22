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فحص 123 حالة خلال قافلة طبية لجامعة بنها بمركز شباب ميت نما

قافلة طبية بجامعة
قافلة طبية بجامعة بنها، فيتو

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمركز شباب ميت نما، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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جامعة بنها تنظم قافلة طبية 
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.
وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 123 حالة تنوعت  بين  75 حالة لكبار السن، و48 حالة أطفال، وعمل 80 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

 

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