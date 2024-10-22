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"الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والحفاظ على الأجيال الجديدة" بإعلام الداخلة

إعلام الداخلة، ڤيتو
إعلام الداخلة، ڤيتو

 نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية تحت عنوان " الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والحفاظ على صحة الأجيال الجديدة"، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " إيد في إيد.. هننجح أكيد "، تحت رعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وإشراف رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى، كما جاءت هذه الندوة في إطار التوعية المتواصلة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

حاضر في الجلسة الحوارية الدكتورة هويدا عبد الدايم مدير عام رعاية الأمومة والطفولة بديوان عام مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، والدكتورة رشا صلاح منسق عام مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة ومنسق عام مبادرة الحد من الإعاقة بالمحافظة، وحضرها عدد من قيادات وزارة الصحة بالمحافظة وموظفون من الإدارات الحكومية ورائدات ريفيات.

 وأوضح محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، أن الجلسة الحوارية استعرضت الإنجازات غير المسبوقة التي قدمتها المبادرات الرئاسية المتنوعة لدعم صحة المرأة خلال السنوات الأخيرة بشكل متكامل من خلال تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج المجاني للمرضى، ولازالت خدمات المبادرات الرئاسية مستمرة لحماية ودعم صحة المرأة والطفل في  الحضر والريف.

وأكدت الجلسة الحوارية على أن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بات ضرورة ملحة من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال الجديدة خال من الأمراض الوراثية التي قد تسبب بعضها الإعاقة للأطفال في حال عدم اكتشافها مبكرا، لافتة في هذا الصدد إلى دور الأجهزة الصحية الرائد في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وتواصل الحوار خلال الفعالية ليؤكد على أن هناك بعض العادات التي تؤدي إلى زيادة الأمراض الوراثية من بينها زواج الأقارب، في حين أصبح الاكتشاف المبكر  للأمراض الوراثية أفضل من ذي قبل بفضل تعدد البرامج والمبادرات الصحية.

 وتناولت الجلسة الحوارية، بمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة والتي تهدف للكشف عن 19 مرضا وراثيا، من خلال سحب عينة من دم كعب الطفل ويتم تحليلها من خلال معمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في مجال الأمراض الوراثية ويتم صرف العلاج مجانا للطفل المصاب.

وشدد المتحدثون على أهمية إجراء التحاليل والفحوصات قبل إتمام الزواج لتجنب انتقال الأمراض الوراثية الى الأطفال لاحقا، مشيرين هنا إلى أنواع الأمراض التي قد تنتقل إلى الأطفال من الوالدين، وكيفية التعامل مع هذه الأمراض في بداية ظهورها.

وكانت الجلسة الحوارية قد شهدت تفاعلا ونقاشا واسعا من قبل الحضور حول أسباب الأمراض الوراثية وكيفية تجنبها.

 

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