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اقتصاد

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 12 إلى 18 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 13 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
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ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

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الطماطم بـ 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

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