انفجارات تهز تل أبيب ووقف الطيران بمطار بن جوريون وحزب الله يعلن استهدافها بصواريخ نوعية

سمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف المدينة بصواريخ نوعية.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف صباح اليوم قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

كما أعلن حزب الله أنه قصف صباحا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وأفاد الحزب بأنه قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في قيسارية وهرتسليا وتل أبيب وسط إسرائيل ومناطق جنوب حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون والجيش الإسرائيلي أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 07:42 و07:45، تم رصد مقذوفات قادمة من لبنان، وتم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه المقذوفات، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا سقط في منطقة زيخرون يعقوب جنوب حيفا، فيما تم اعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان، فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة قيسارية جنوب حيفا.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.

وسمعت صباح اليوم الثلاثاء أيضا أصوات انفجارات في مدينة حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مبنى تضرر جراء الإطلاق الصاروخي الأخير في منطقة حيفا والجوار، من دون وقوع إصابات.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم رصد عدة شظايا اعتراض في عسفيا ودالية الكرمل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار ضخم في مستوطنات إسرائيلية شرق مدينة تل أبيب، مشيرة إلى سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق المدينة.