الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجارات تهز تل أبيب ووقف الطيران بمطار بن جوريون وحزب الله يعلن استهدافها بصواريخ نوعية

انفجارات تهز تل
انفجارات تهز تل أبيب

سمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف المدينة بصواريخ نوعية.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف صباح اليوم قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

كما أعلن حزب الله أنه قصف صباحا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وأفاد الحزب بأنه قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في قيسارية وهرتسليا وتل أبيب وسط إسرائيل ومناطق جنوب حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون والجيش الإسرائيلي أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 07:42 و07:45، تم رصد مقذوفات قادمة من لبنان، وتم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه المقذوفات، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا سقط في منطقة زيخرون يعقوب جنوب حيفا، فيما تم اعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان، فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة قيسارية جنوب حيفا.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.

وسمعت صباح اليوم الثلاثاء أيضا أصوات انفجارات في مدينة حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مبنى تضرر جراء الإطلاق الصاروخي الأخير في منطقة حيفا والجوار، من دون وقوع إصابات.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم رصد عدة شظايا اعتراض في عسفيا ودالية الكرمل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار ضخم في مستوطنات إسرائيلية شرق مدينة تل أبيب، مشيرة إلى سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدينة تل ابيب حزب الله اللبناني قاعدة ستيلا ماريس البحرية قصف قاعدة جليلوت وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 صفارات الإنذار مطار بن جوريون إجراءات طوارئ الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: السيسي يتوجه إلى روسيا، موقف جديد للزمالك من الانسحاب ورسالة إلى بيراميدز تثير جدلًا، كمين لرئيس الأركان الإسرائيلي

تطور خطير، إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

محامي أحمد فتوح عن التصالح مع أسرة ضحية الدهس: إن شاء الله خير (فيديو)

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية