الصحة تستقبل سيدات الداخلة لتلقي خدمات الفحص والتوعية

توافد سيدات واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لإجراء الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا، بالوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة. هذا ويستمر عمل الوحدة المتنقلة بمستشفى الداخلة العام حتى 7 نوفمبر 2024.

ومن جانبه دعا الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وذكر وكيل صحة الوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 18 سنة بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط والسكر والوزن والطول) ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28 سؤالًا يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى وتعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.

وقال «شريف» إنه يجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، مضيفا أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تقديم برامج التدريبية للفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة)، بالإضافة إلى إعادة تدريب مقدمي الخدمة.