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جامعة جنوب الوادي الجديدة تحتل المركز 22 افريقيا بتصنيف التايمز لعام 2025

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

احتلت جامعة الوادي الجديدة المرتبة 22 على مستوى الجامعات الإفريقية، حسب تصنيف تايمز العالمي للتعليم العالي لعام 2025.

وأعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن اعتزازه بإدراج الجامعة لثاني مرة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات.

وأكد طنطاوي أن جامعة الوادي الجديد، تسعى للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا أن هذا التصنيف سيشكل دافعًا لتحقيق المزيد من التطور والريادة في المجالات الأكاديمية والبحثية.

مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

يذكر أن جامعة الوادي الجديد، حققت خلال الأسبوع الماضي المركز ۱۲ على مستوى الجامعات الحكومية في تصنيف التايمز العالمي علي مستوى الجامعات لأول مرة.

وجاءت الجامعة في المركز الـ 12 على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، والمركز الـ 16 على مستوى الجامعات المصرية بشكل عام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، ويؤكد  التزام الجامعة بتحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والبحث العلمي.

جامعة الوادى الجديد تشارك فى قادة الجامعات المصرية 

هذا فيما تشارك جامعة الوادى الجديد فى البرنامج الطلابي بعنوان (قادة الجامعات المصرية) الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن وذلك بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 10/15 إلي 2024/10/19، برعاية معالى الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم  العالى والبحث العلمى وتوجيهات الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد.

وقال أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة ان جامعة الوادي الجديد شاركت بكل من  الطالب محمد أحمد أحمد ضيف الله.. كلية الآداب والطالبة بسنت أشرف عوض صديق.. كلية التربية وقد حصل الطالبان علي المركز الثاني ضمن الفريق الفائز بأفضل عرض تقديمي في مجال التوعية والوقاية من مخاطر الإدمان والمخدرات فى مبادرة شروق (مستقبلك.. مستقبل مصر) ضمن طلاب الجامعات المصرية ممثلين لعدد 25 جامعة، وذلك في إطارالمبادرة  الرئاسية (بداية جديد لبناء الإنسان) التى أطلقها  فخامة السيد رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أفاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير ومدير معهد إعداد القادة بأنه سيتم عرض المبادرات الطلابية الفائزة بالثلاثة مراكز الأولي علي معالي الوزير، وسيتم اقتراح عمل لقاء بين معالي الوزير وهؤلاء الطلاب خلال الفترة القادمة، لاقتراح آليات لإدخال هذه المبادرات حيز التنفيذ والتعميم علي طلاب الجامعات المصرية.

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