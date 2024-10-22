فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة متحللة بدهشور وتفريغ الكاميرات
تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة بصحراء دهشور بدائرة قسم أكتوبر من خلال فريق بحث لكشف هوية المجني عليه وجمع المعلومات والتحريات للوصول لمرتكبي الجريمة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة ومناقشة الشهود.
وكانت البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة في حالة تحلل، وبعرض البلاغ على اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.
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