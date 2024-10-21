الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مؤسسة القرض الحسن اللبنانية: جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية

مؤسسة القرض الحسن،
مؤسسة القرض الحسن، فيتو

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، عن مصدر مقرب من مؤسسة القرض الحسن اللبنانية، التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، أمس، قوله: إن جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية.

مسئول إسرائيلي ينفى هدف تفكيك حزب الله 

كما نقلت الصحيفة عن عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله أيضا: إن "تفكيك حزب الله كحركة سياسية واجتماعية ليس هدفا للحرب الإسرائيلية".

وشن الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات عنيفة على مقرات مؤسسة القرض الحسن، التى وصفها بـ ممول حزب الله.

استهداف مؤسسة القرض الحسن اللبنانية ممول حزب الله

وكان جيش الاحتلال طالب سكان عدد من المناطق فى الضاحية الجنوبية بينهم حارة حريك، مغادرة منازلهم والابتعاد عن مواقع حددها فى خرائط، زاعما أنها مقرات لمؤسسة القرض الحسن اللبنانية، وشرع فى ضربه بعد وقت قليل من التحذيرات.

غارات الاحتلال تستهدف مستودعات أسلحة ومقرا استخباريا لحزب الله في الضاحية

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مؤسسة القرض الحسن الجيش الإسرائيلي حزب الله القرض الحسن ممول حزب الله الضاحية الجنوبية حارة حريك

مواد متعلقة

بعد استهدافها من قبل الاحتلال.. ما هي جمعية القرض الحسن اللبنانية (إنفوجراف)

تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

الأكثر قراءة

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

إسقاط طائرة شحن على متنها طاقم روسي في السودان (فيديو)

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

تأكيدا لـ"فيتو".. الزمالك يعلن استمرار احتجاز لاعبيه بسبب مشادة مباراة بيراميدز

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

عمرو أديب يهاجم حسين لبيب بعد التهديد بالانسحاب من السوبر المحلي

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

أول رد من عبد الواحد السيد على اتهامه في واقعة مشادة الإمارات

منوعات

المزيد

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية