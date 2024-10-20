الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

"الزملوط" يتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

المدينة الرياضية،
المدينة الرياضية، ڤيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتحديد يوم رياضي ترفيهي للعاملين بالمديريات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، وذلك مع بدء التشغيل التجريبي للملاعب الرياضية.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، المدينة الرياضية المُلحقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ وجّه المحافظ بتسليم المدينة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، ووضع خطة عمل لتشغيل الملاعب، وتحديد يوم رياضي ترفيهي للعاملين بالمديريات والجهات الحكومية بالعاصمة.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، المقرّات المقترحة لإنشاء مركز شبكة معلومات المرافق، مُوجهًا بالانتهاء من أعمال توصيل شبكات الاتصالات، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والأمن والسلامة، وبدء تأثيث فرع المجلس القومي للمرأة، وتنفيذ مجسم يعكس الهوية الواحاتية بمتحف الوثائق بالمبنى الإداري للمحافظة، وذلك ضمن استعدادات الافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.

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