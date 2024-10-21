حزب الله يستهدف أخطر مواقع التجسس الإسرائيلية على العرب بجبل الشيخ

قال حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إنه استهدف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ.

وبحسب بيان الحزب: فإنه بعد ظهر الإثنين استهدف موقع 2222 في جبل الشيخ بالصواريخ، بعد أن استهدف قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، وجنودًا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء جنود في أطراف بلدة مركبا، وثكنة كيلع ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ.

أبرز المعلومات عن جبل الشيخ

ويوجد جبل الشيخ في سوريا ولبنان، يمتد من بانياس وسهل الحولة في الجنوب الغربي إلى وادي القرن ومجاز وادي طبرية في الشمال الشرقي، والجولان السوري المحتل، وهو بذلك يشكل القسم الأكبر والأهم والأعلى من سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تمتد بين سوريا ولبنان.

وأقامت عليه إسرائيل منشآت مراقبة وتجسس ودفاع جوي رئيسية، تطل على العاصمة السورية، لمراقبة سوريا، والعراق، والأردن، وأجزاء من السعودية منذ حرب أكتوبر 1973.