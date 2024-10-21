مقطوع أحد أعضائه، لغز العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالمعادي

تكثف أجهزة الأمن، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مسكنه بمنطقة المعادي، بعد طعنه عدة طعنات نافذة وقطع أحد أعضاء جسده.

لغز العثور على جثة شاب داخل مسكنه فى المعادى

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثورعلى جثة شاب وبها عدة طعنات فى جسده، وقطع بأحد أعضائه بمنطقة المعادى، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين بأن الجثة لـ شاب يدعى “ ح. أ” عامل باليومية فى مجال البناء ومن إحدى قرى محافظة الفيوم.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت النيابة بدفن الجثمان بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

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