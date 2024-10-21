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حوادث

تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بقنا

مشاجرة بالاسلحة النارية
مشاجرة بالاسلحة النارية

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، فى محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغا بمصرع مزارع، وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية فاو مركز دشنا.

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كشفت التحريات الأولية مصرع « محمود.س.ح» 60 عاما، وإصابة كل من «سمير.ف» 45 عاما، بطلقات نارية بالساق واليدين، و«عزت.م.م» 55 عاما، ونجله عمر 24 عاما، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دشنا المركزي.

وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الاشتباكات والسيطرة على الموقف وجار ملاحقة المتهمين لضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

 

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