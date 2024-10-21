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خارج الحدود

إعلام عبري يزعم اغتيال أمين عام "الجهاد الإسلامي" في سوريا، والحركة تنفي

زياد النخالة، فيتو
زياد النخالة، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، استهداف سيارة كان بداخلها أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة، وعدد من القيادات في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

إسرائيل تزعم اغتيال زياد النخالة أمين الجهاد الإسلامي

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” : "شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة المزة بدمشق، وكان في السيارة عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وبينهم زياد النخالة"، زاعمة مقتل جميع من كانوا في السيارة.

من جانبها، نفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية استهداف زعيمها زياد النخالة أو أي من كوادرها بالهجوم الذي استهدف سيارة في دمشق.

السنداوي ينفى استهدف زياد النخالة فى غارة المزة

وأكد ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في سوريا، إسماعيل السنداوي، عدم استهداف أي من كوادر الحركة أو الأمين العام زياد النخالة، في الغارة الإسرائيلية على المزة دمشق.

فيما قالت رسويا اليوم، أن "الحديث حتى الآن عن مقتل شخص واحد كان داخل السيارة، ووجد إلى جانب السيارة بطاقة عسكرية لعسكري سوري ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيدات رسمية".

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زياد النخالة دمشق حي المزة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس

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