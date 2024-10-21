قصف المزة، إسرائيل تستهدف سيارة وسط دمشق بصاروخ والهدف مجهول (فيديو)

أكد التلفزيون السوري، إن انفجار السيارة في منطقة المزة بالعاصمة “دمشق” ناجم عن قصف إسرائيلي بصاروخ موجه.

قصف إسرائيلي يستهدف منطقة المزة

أفادت وسائل إعلام سورية، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل شخص على الأقل جراء صاروخ موجه استهدف سيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

مقتل شخص على الأقل في انفجار سيارة بحي المزة في دمشق.. والمرصد السوري لسكاي نيوز عربية يقول إن الهجوم على السيارة تم بصاروخ ⁣

⁣ #سوشال_سكاي

⁣ #سوريا⁣ #إسرائيل pic.twitter.com/glaZ8DYgR8 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 21, 2024

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن استهداف السيارة أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة من فيها.

انفجار سيارة فى أحد أحياء منطقة المزة بـ دمشق

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بوقوع انفجار في حي المزة، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، نيران تشتعل في سيارة وسط شارع في المزة، قالوا إنه لحظة الانفجار المجهول للسيارة التي استهدفت في حي المزة بالعاصمة دمشق.