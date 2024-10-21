الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قصف المزة، إسرائيل تستهدف سيارة وسط دمشق بصاروخ والهدف مجهول (فيديو)

سوريا
سوريا

أكد التلفزيون السوري، إن انفجار السيارة في منطقة المزة بالعاصمة “دمشق” ناجم عن قصف إسرائيلي بصاروخ موجه.

 

قصف إسرائيلي يستهدف منطقة المزة 

أفادت وسائل إعلام سورية، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل شخص على الأقل جراء صاروخ موجه استهدف سيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

 

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن استهداف السيارة أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة من فيها.

 

انفجار سيارة فى أحد أحياء منطقة المزة بـ دمشق

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بوقوع انفجار في حي المزة، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، نيران تشتعل في سيارة وسط شارع في المزة، قالوا إنه لحظة الانفجار المجهول للسيارة التي استهدفت في حي المزة بالعاصمة دمشق

عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة اللاذقية في سوريا (فيديو)

تفاصيل قصف قاعدة أمريكية قرب حقل غاز كونيكو فى سوريا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انفجار المزة المزة دمشق قصف إسرائيلي صاروخ موجه حي المزة انفجار سيارة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعترضنا مسيرتين من سوريا

إسرائيل تعلن عن خطوة أمنية تجاه سوريا، وأردوغان يتخوف من احتلال دمشق

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية