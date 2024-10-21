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خارج الحدود

في محاولة لإحداث فتنة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال 3 جنود لبنانيين

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 يسعى  جيش  الاحتلال الإسرئيلي لإحداث فتنة في الداخل اللبناني من خلال التفرقة بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية، فيما تحصد صواريخ طائراته أرواح اللبنانيين على الأرض دون تفرقة، وأصدر جيش الاحتلال اليوم الاثنين بيان اعتذار بعد قصف بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان أدى إلى استشهاد 3 جنود لبنانيين، أمس.

 

الاحتلال يعتذر لاغتياله 3 جنود لبنانيين

 وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه "قصف شاحنة أمس الأحد، كانت قد دخلت منطقة كان قد استهدف فيها سابقًا شاحنة تابعة لتنظيم "حزب الله" وكانت تنقل قاذفة وصواريخ".

وأضاف البيان أن "الجنود لم يكونوا على دراية بأن الشاحنة الثانية تابعة للجيش اللبناني"، موضحًا أنه "لا يعمل ضد  الجيش اللبناني ويعتذر عن الملابسات غير المرغوب فيها" وفق تعبيره.

 

استشهاد 3 عسكريين  في لبنان

 وكان الجيش اللبناني أعلن أمس الأحد، استشهاد 3 عسكريين من جنوده بعد استهداف آلية كانت تقلهم في جنوب لبنان من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق (عين إبل - حانين) في الجنوب، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء".

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