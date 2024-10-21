شئون الأسرى الفلسطينية: 15 ألف أسير بسجون الاحتلال الإسرائيلي خلال عام

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

حرب الاحتلال الإسرائيلي الانتقامية ضد الفلسطينيين

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست حربها الانتقامية على الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى حملة اعتقال واسعة ومستمرة.