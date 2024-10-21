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خارج الحدود

شئون الأسرى الفلسطينية: 15 ألف أسير بسجون الاحتلال الإسرائيلي خلال عام

الأسرى الفلسطينين
الأسرى الفلسطينين في سجون الإحتلال، فيتو

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

 

الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

 

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