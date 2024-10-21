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أخبار مصر

أحمد شيرين كريم قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تعيين  الدكتور أحمد شيرين كريم قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر. 

وفي سياق متصل قبلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستقالة المقدمة من  الدكتور أحمد أبو اليزيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، لتنفيذ كافة المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة. 

 

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