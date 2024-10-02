الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مبنى بدمشق

غارة اسرائيلية، فيتو
غارة اسرائيلية، فيتو

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم في غارة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على منطقة المزة في دمشق، حيث مقار أمنية وبعثات دبلوماسية، في استهداف هو الثاني في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

غارة اسرائيلية تستهدف شقة سكنية في سوريا

وقال المرصد إن "غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني في حي المزة، تتردد إليه قيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني"، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، إثنان منهم غير سوريين، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقال مصدر عسكري سوري، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا.. مستهدفا أحد الأبنية السكنية في حي المزة في دمشق".

وأفاد عن مقتل "ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".

وتضم منطقة المزة مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لسفارات ومنظمات أممية.

ويقع المبنى المستهدف على بعد نحو نصف كيلومتر من موقع غارة استهدفت حافلتين صغيرتين لنقل الركاب، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، هم ثلاثة مدنيين بينهم إعلامية، وثلاثة مقاتلين في فصائل موالية لطهران، أحدهم من حزب الله.

وكثّفت إسرائيل في الأيام الأخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الاسبوع الأخير عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان

 

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إسرائيل الحرس الثوري الإيراني حزب الله والحرس الثوري الإيراني

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