عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة اللاذقية في سوريا (فيديو)

أفاد التلفزيون السوري أن إسرائيل شنت عدوانًا استهدف مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد.

وأكدت مصادر محلية سورية سماع دوي انفجارات في مدينة اللاذقية ومحيطها وأن والدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللاذقية تتعرض لهجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.

وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن "العدوان الاسرائيلي استهدف مدخل مدينة اللاذقية".

وأشار إلى تسبب الهجوم الإسرائيلي بحرائق في المنطقة وأن تعمل فرق الإطفاء على إخمادها.