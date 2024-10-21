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رئيس مركز الإبراهيمية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي في الشرقية

رئيس مركزالابراهيميةيفاجئ
رئيس مركزالابراهيميةيفاجئ العاملين بالمركزالتكنولوجى -فيتو

فاجئ اليوم المحاسب عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء. 

رئيس مركز الإبراهيمية بالشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

سير العمل داخل المركز لتلقى طلبات التصالح 

وهذا وكان برفقته المحاسب  محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشؤون البيئة والمدينة وحسن الشبراويني مدير مكتب رئيس المركز حيث تمت المتابعة مع هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز، لحركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح. 

متابعة أعمال مشرفى النظام 

وذلك وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها كما تم متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي وتمت مناقشة كافة الملفات المتعلقة الخاصة بملف التصالح والانتهاء فى أقرب وقت من شهادات البيانات.

رئيس مدينة الإبراهيمية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بالمواقف

تنفيذ توجيهات المحافظ

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة الإعلان للمواطنين عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والمدن،  وإنهاء الإجراءات سريعا بنظام الشباك الواحد.

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