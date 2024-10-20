الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مدينة الإبراهيمية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بالمواقف

رئيس مدينة الإبراهيمية
رئيس مدينة الإبراهيمية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بالمواقف

قام المحاسب عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وبرفقته حسن الشبراويني مدير مكتب رئيس المركزو أيمن أبو طالب مدير إدارة المواقف برئاسة المركز بالمرور على مواقف سيارات الأجرة بالمدينة 

رئيس مركز الإبراهيمية بالشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

تطبيق التعريفة الجديدة 

وكذلك تم المرورعلى مواقف الوحدات المحلية والقرى التابعة وذلك لمتابعة حركة  سير السيارات وتطبيق التعريفة الجديدة لبعض الخطوط بعد تحريك سعر السولار وسعر البنزين مشددًا على إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب. 

ضبط السارة التى لايلتزم سائقها بتعريفة الركوب

ونبه رئيس مركز الابراهيمية أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح سيتم وقف خط السير فورًا وإتخاذ اللازم قانونا وأنه سوف يقوم بالمرور الميداني علي الموقف لمتابعة حركة المواقف طوال اليوم

الاستفسار من الركاب عن الاجرة المحصلة 

 وايضا سيستمر فى الإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيله للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

تعليمات رئيس الوزراء والمحافظ

ذلك تنفيذا توجيهات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحليه وبتعليمات من  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والتى تقضى بمتابعة انضباط حركة السير بالمواقف المخصصة لسيارات الأجرة بكل المراكز بعد إرتفاع أسعار الوقود للوقوف على الاجرة المدفوعة. 

 

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المحاسب عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الابراهيمية محافظة الشرقية حسن الشبراوينى مدير مكتب رئيس المركز ايمن ابوطالب مدير ادارة المواقف بمركز الابراهيمية

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